В Геленджике назвали дату окончания реконструкции аэропорта

Реконструкция аэропорта Геленджика завершится к 31 марта 2027 года. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор авиагавани Иван Таранченко.

«Аэропорт находится в настоящей временной реконструкции. Раньше у нас были ограничения по перронам. У нас была всего одна стоянка, которая могла принимать узкофюзеляжные самолеты», — сказал он.

По словам Таранченко, к марту 2027 года аэропорт сможет принимать широкофюзеляжные самолеты.

18 июля в Геленджике впервые за три года приземлился самолет из Москвы. Время перелета составило около четырех часов. Минимальная стоимость авиабилетов на этот рейс составила 17,8 тыс. рублей.

Аэропорт Геленджика возобновляет работу после длительного перерыва. Его закрыли сразу после начала военной операции на Украине. Больше трех лет он не принимал рейсы. Об открытии сообщили неожиданно и практически в самый разгар курортного сезона. Стоит ли ждать скорого открытия других аэропортов на юге России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Геленджике выросло количество бронирований номеров на июль и август.