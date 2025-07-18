В мурманском аэропорту ввели ограничения на полеты

Аэропорт Мурманска ввел временные ограничения на выполнение полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения распространяются на прием и отправку всех воздушных судов. Срок действия мер не уточняется.

18 июля временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Калуги.

27 мая замдиректора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков объяснил, что стандартные страховые полисы в большинстве случаев включают в себя компенсацию за задержку рейсов самолетов, причем чаще всего причина значения не имеет. Поэтому при оформлении страховки с покрытием таких рисков пассажиру в любом случае полагается возмещение ущерба.

Обычно начисления производятся автоматически. Однако есть и случаи, когда страховая компания имеет право отказаться от компенсации. На фоне участившихся случаев задержки рейсов из-за дронов покупка страхового полиса — это единственный инструмент по возвращению расходов в случае срыва перелета, подчеркнул эксперт.

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