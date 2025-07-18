На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутаты из харьковского Волчанска продолжают получать зарплату, находясь в ЕС

ТАСС: депутаты из Волчанска продолжают получать зарплату, находясь в ЕС
true
true
true
close
Depositphotos

Депутаты украинского города Волчанска в Харьковской области продолжают получать зарплату, при этом находясь в странах Европы. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

«Жители Волчанска обратили внимание, что местные депутаты горсовета не только не участвуют в боевых действиях, но и продолжают получать зарплату, находясь в странах ЕС или тыловых районах Украины», — уточнил источник.

До этого стало известно, что российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волчанске. Под контролем бойцов РФ находится Маслоэкстрационный завод и автовокзал. По информации Telegram-канала Mash, в настоящее время в городе присутствуют порядка 4000 военных ВСУ.

15 июля появилась информация, что украинская 127-я бригада территориальной обороны потеряла много бойцов из-за попытки контрнаступления под Волчанском.

Ранее Ганчев рассказал о продвижении российской армии около Купянска и Волчанска.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами