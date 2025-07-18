ТАСС: депутаты из Волчанска продолжают получать зарплату, находясь в ЕС

Депутаты украинского города Волчанска в Харьковской области продолжают получать зарплату, при этом находясь в странах Европы. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

«Жители Волчанска обратили внимание, что местные депутаты горсовета не только не участвуют в боевых действиях, но и продолжают получать зарплату, находясь в странах ЕС или тыловых районах Украины», — уточнил источник.

До этого стало известно, что российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волчанске. Под контролем бойцов РФ находится Маслоэкстрационный завод и автовокзал. По информации Telegram-канала Mash, в настоящее время в городе присутствуют порядка 4000 военных ВСУ.

15 июля появилась информация, что украинская 127-я бригада территориальной обороны потеряла много бойцов из-за попытки контрнаступления под Волчанском.

Ранее Ганчев рассказал о продвижении российской армии около Купянска и Волчанска.