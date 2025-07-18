Россиянам назвали правила, которые помогут организовать свадьбу при ограниченном бюджете

Правильное распределение бюджета поможет организовать свадьбу и не потратить лишние деньги. Об этом kp.ru рассказала ведущая мероприятий в Москве Ольга Можайцева.

По ее словам, важно также заранее начать готовиться к торжеству, чтобы найти хорошие предложения по доступной цене, и подходить к процессу с умом.

«Если у вас ограничен бюджет, то вы можете провести отличное мероприятие, инвестируя личное время и силы на поиск ресторана, ведущего и диджея, артистов, декораторов», — отметила Можайцева.

Кроме того, можно попросить кого-то из друзей стать ведущим или диджеем. Если есть возможность, можно использовать бартер при организации оформления пространства для свадьбы. Эксперт отметила, что многие компании делают скидки за рекламу в социальных сетях.

Организатор свадеб Лариса Дорожкина до этого говорила, что выбор места для свадьбы является важным этапом подготовки, особенно если торжество будет проходить на природе, потому что здесь можно столкнуться с подводными камнями. Она также советует узнать, есть ли на месте пробковый и сервисный сборы, можно ли привозить свой алкоголь и фрукты, есть ли возможность ночевки, техническое оснащение, парковка для гостей.

Ранее россиянам раскрыли мошеннические схемы с приглашениями на свадьбу и подарками молодоженам.