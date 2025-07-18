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Скрывавшегося 11 лет преступника задержали в Ингушетии

В Ингушетии арестовали мужчину, скрывавшегося под чужим именем 11 лет
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МВД России

Скрывавшегося под чужим именем 11 лет мужчину задержали в Ингушетии по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Уголовное дело по статье 228 УК РФ было возбуждено в отношении мужчины в Магаданской области еще в 2014 году, после этого он уехал из региона, чтобы скрыться.

В июне текущего года полицейские установили возможное местонахождение мужчины в Ингушетии. Все это время он использовал документы родственника, официально не оформлял трудовые отношения и не обращался в государственные учреждения.

Подозреваемого задержали, после чего заключили под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

16 июля сообщалось, что в Санкт-Петербурге нашли 820 кг кокаина на 12 млрд руб. в контейнере с бананами, которые были привезены в Россию из Латинской Америки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков.

Ранее в Ингушетии покупатель ждал булочки в пекарне и прострелил себе руку.

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