Роспотребнадзор заподозрил заболевание чумой в соседней с Россией стране

Роспотребнадзор заявил о подозрении на заболевание человека чумой в Монголии

Роспотребнадзор заявил «Ленте.ру» о взятии под контроль ситуации с подозрением на случай заболевания человека чумой в Монголии.

«Роспотребнадзором установлено постоянное взаимодействие с монгольскими специалистами в связи с регистрацией 11 июля 2025 года случая подозрения на заболевание человека чумой в городе Улгий, аймак Баян-Улгий. По имеющейся информации, заболевший употреблял в пищу добытого серого сурка», — рассказали в ведомстве.

Сообщается, что место добычи сурка находится на расстоянии 200 километров от российской границы. В настоящее время пациент изолирован и проходит курс лечения. Все лица, контактировавшие с заболевшим, также были выявлены и помещены в изолятор.

Несмотря на подозрения, исследования биологического материала высокочувствительным методом не выявили наличие возбудителя чумы. В пресс-службе Роспотребнадзора оценили риск завоза инфекции на территорию России как минимальный. В ведомстве также отметили, что противочумные учреждения Роспотребнадзора систематически проводят мероприятия, направленные на предотвращение случаев заболевания чумой.

До этого пресс-служба Роспотребнадзора сообщила об отсутствии угрозы распространения лиссавируса на территории Российской Федерации. В ведомстве уточнили, что этот вирус не передается от человека к человеку и переносится определенным видом летучих мышей, обитающих исключительно в Австралии.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили риски распространения чумы в России.