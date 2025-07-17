16-летний активист рассказал о помощи участникам СВО

Более 12 тонн бумаги и картона за год для поддержки бойцов СВО собрал 16-летний активист Егор Горбатюк. Об этом в новой серии документального проекта «Юности Граница» рассказала ведущая Лилия Абрамова (Татарка FM).

В новом выпуске она поделилась историей юного активиста с позывным «Романтик», который он получил от военных за организацию сбора макулатуры для поддержки участников СВО. Вырученные средства были направлены на закупку провизии для бойцов.

«Мам, а вот чем бы я мог помочь, может я буду собирать макулатуру?» — с этих слов начался проект, который вскоре превратился в масштабную городскую акцию.

Абрамова отметила, что история Егора стала частью нового цикла документальных фильмов.

«В прошлом году в проекте «Юности граница» мы рассказали 6 вдохновляющих и местами трогательных историй о детях, которые своими поступками приближают общую Победу. На самом деле таких мальчишек и девчонок из прифронтовых регионов тысячи. Они хотят помочь нашим солдатам наравне со взрослыми. Поэтому мы решили продолжить цикл докфильмов о юном поколении россиян, которые здесь и сейчас участвуют в судьбе своей страны», — рассказала Абрамова.

Егор Горбатюк родом из Днепропетровска, но был вынужден переехать в Ялту с семьей из-за преследований. Он поддерживает осторожные контакты с родственниками, оставшимися на Украине, осознавая возможные риски для их безопасности.

Как уточнила Абрамова, несмотря на сложные жизненные обстоятельства, включая потерю отца и болезнь матери, юноша продолжает помогать другим.

«Я хочу помочь победить нашим военным в этой жестокой войне. Особенно пацанам, кому 18 лет. Они там героически погибают», — рассказал активист.

В рамках программы он вместе с одноклассниками подписал поддерживающие послания бойцам, а также встретился с Героем России генерал-лейтенантом Апти Алаудиновым, который вручил ему боевое знамя спецназа с автографом.

Напомним, проект «Юности Граница», созданный совместно с «Движением первых» рассказывает о детях, которые помогают не только участникам СВО, но и своим землякам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В 2024 году проект стал победителем Национальной премии интернет-контента ИРИ в тематической номинации «Герои нашего времени».