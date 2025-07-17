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Россиянка украла у участника СВО более 800 тысяч рублей и отправилась в колонию

На Кубани женщину осудили за кражу более 800 тысяч рублей у участника СВО
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Илья Питалев/РИА Новости

На Кубани вынесли приговор 30-летней женщине, которая украла у участника СВО более 800 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.

Инцидент произошел, когда жительница станицы Калининской, находясь в гостях у находящегося в отпуске участника СВО, тайно похитила его банковскую карту вместе с данными о пин-коде, когда тот уснул. После этого злоумышленница совершила серию покупок в местных магазинах и сняла наличные, похитив в общей сложности более 800 тысяч рублей.

Калининский районный суд признал подсудимую виновной по п.п. «в, г» ч. 3 ст. 158 УК РФ — тайное хищение денежных средств в крупном размере с банковского счета. Учитывая две непогашенные судимости за тяжкие преступления и отсрочку отбывания наказания по предыдущим делам в связи с наличием малолетних детей, суд назначил женщине четыре года колонии общего режима.

Ранее в Хакасии вынесли приговор мошеннику, обобравшему участника СВО.

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