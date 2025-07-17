На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о пользе шелковицы для здоровья

Pravda.Ru: шелковица поможет укрепить иммунную систему
true
true
true
close
Shutterstock

Шелковица содержит в себе большое количество полезных веществ, в том числе калий, кальций, магний и железо, витамин C, а также витамины B2 и B3, которые способствуют поддержанию энергетического обмена и укреплению иммунной системы. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Помимо этого, ягода является хорошим источником антиоксидантов, способных нейтрализовать вредные свободные радикалы, снижать воспаление и способствовать обновлению клеток. Фенольные соединения в ней улучшают кровообращение, снижают высокое кровяное давление и поддерживают здоровье сердца.

«Шелковица — отличный вариант для тех, кто соблюдает диету, так как содержит мало углеводов и много клетчатки (горсть обеспечивает 20% суточной нормы), а также является богатым источником белка, всего 43 ккал на 100 г», — добавили в сообщении.

Врач-нутрициолог Екатерина Гузман до этого в беседе с «Газетой.Ru» говорила, что витамины и минералы, содержащиеся в шелковице, способствуют профилактике анемии, поддерживают здоровье костей, улучшают состояние кожи и волос.

Ранее врач предупредила об опасных свойствах шелковицы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами