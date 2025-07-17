Стало известно о пользе шелковицы для здоровья

Шелковица содержит в себе большое количество полезных веществ, в том числе калий, кальций, магний и железо, витамин C, а также витамины B2 и B3, которые способствуют поддержанию энергетического обмена и укреплению иммунной системы. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Помимо этого, ягода является хорошим источником антиоксидантов, способных нейтрализовать вредные свободные радикалы, снижать воспаление и способствовать обновлению клеток. Фенольные соединения в ней улучшают кровообращение, снижают высокое кровяное давление и поддерживают здоровье сердца.

«Шелковица — отличный вариант для тех, кто соблюдает диету, так как содержит мало углеводов и много клетчатки (горсть обеспечивает 20% суточной нормы), а также является богатым источником белка, всего 43 ккал на 100 г», — добавили в сообщении.

Врач-нутрициолог Екатерина Гузман до этого в беседе с «Газетой.Ru» говорила, что витамины и минералы, содержащиеся в шелковице, способствуют профилактике анемии, поддерживают здоровье костей, улучшают состояние кожи и волос.

Ранее врач предупредила об опасных свойствах шелковицы.