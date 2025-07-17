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Житель Воронежа получил несовместимые с жизнью травмы, спасая собаку от БПЛА

Baza: житель Воронежа отдал жизнь, спасая собаку во время атаки украинских БПЛА
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Телеграм-канал »Вести. Дежурная Часть»

Житель Воронежа получил несовместимые с жизнью ранения, пытаясь спасти свою собаку во время атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на город. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В материале говорится, что мужчину звали Армен Хачетрян. Он работал экспедитором и почти все заработанные деньги тратил на помощь бездомным животным. Более того, Хачетрян взял домой 10 кошек, голубя и собаку. Последнюю мужчина подобрал после того, как ее сбила машина. Он отвез пса в ветеринарную клинику и согласился оплатить операцию стоимостью 30 тыс. рублей.

По информации журналистов, во время атаки БПЛА на Воронеж экспедитор находился в одной квартире, а собака — в другой. Хачетрян боялся, что животное может пострадать, поэтому направился к нему. Однако, когда мужчина выбежал на улицу, один из начиненных поражающими элементами беспилотников попал в стоявший рядом автомобиль и взорвался. В результате житель города получил травму головы. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии, но врачи ничем не смогли ему помочь.

У мужчины остались жена и те самые 12 питомцев. В настоящее время волонтеры пытаются найти для животных новый дом.

БПЛА атаковали Воронеж в ночь на 15 июля. В городе были повреждены многоэтажные дома, детский сад и автомобили. Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что пострадали 27 человек. Среди них — годовалый ребенок.

Ранее в Воронеже задержали агента украинской разведки.

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