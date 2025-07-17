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Молодые исполнители выступят на фестивале «Пикник Афиши x Сбер»

В Санкт-Петербурге на «Пикнике Афиши» выступят артисты нового поколения
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Пресс-служба группы UNCLE PECOS

На фестивале «Пикник Афиши x Сбер» в Санкт-Петербурге издание «Афиша Daily» презентует шоукейс «Заря» — сцену Okko, на которой выступят молодые исполнители. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Они уточнили, что впервые шоукейс появился в программе «Пикника Афиши» в Москве. Он позволяет участникам фестиваля познакомиться с «голосом поколения».

В рамках «Зари» на Елагином острове выступят: московская группа UNCLE PECOS, артист из Сибири Бизае, рэп-исполнители Wuna и Sky Rae, а также Adette, Sensee, Cafard, J.ROUH и Adiiila. После к зрителям выйдут хедлайнеры фестиваля — Markul, ATL, DOPECLVB, Сироткин, Rozalia и другие исполнители.

Пикник «Афиши x Сбер» пройдет 9 августа на Елагином острове. В программе — несколько сцен с выступлениями артистов, маркет, фудкорты, детская зона, лекции, инсталляции и культурный досуг.

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