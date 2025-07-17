Россиянам объяснили, когда с тревогой пора обращаться к врачу

Тревога является очень важной эмоцией, работающей как защитный механизм, который срабатывает в ситуации неопределенности и заставляет подготовиться, собрать больше информации или разработать план действий. Однако, когда это чувство мешает жить, следует обратиться к врачу. Такой совет в беседе с РИАМО дала кандидат психологических наук, психотерапевт Татьяна Галич.

По ее словам, тревога порой становится неуправляемой и стремительно нарастает. При этом успокоиться невозможно.

«Незначительные ситуации воспринимаются как предвестники больших катастроф. Ребенок просто поцарапал руку, а его мама уже видит в этом первые признаки развития страшного заражения, которое обязательно должно привести к ампутации», — отметила Галич.

Кроме того, излишняя тревога может блокировать возможность думать и действовать. Все это может сопровождаться учащенным сердцебиением, ощущением нехватки воздуха, слабостью, проблемами со сном и пищеварением, добавила специалист.

Врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Светлана Немова до этого рассказала, как распознать у себя соматоформное расстройство.

По ее словам, это состояние, при котором человек испытывает разнообразные симптомы, характерные для соматических — то есть телесных заболеваний, например, боль в различных органах, допустим, сердце или животе, а также головокружение, слабость, сердцебиение, тяжесть в груди, нарушение пищеварения или дыхания. Однако после полноценного медицинского обследования не подтверждается органическая причина таких проявлений.

Ранее врач объяснила, почему постоянно снятся кошмары.