Названы главные признаки кошачьей любви

Медленное моргание кошки может быть признаком любви и привязанности, это означает, что она чувствует себя в безопасности и доверяет человеку. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Помимо этого, они могут выражать любовь через положение тела, например, лежать на спине с открытым животом. К знакам доверия эксперты отнесли и то, что питомец поднимает хвост вверх. Это говорит о его готовности к социализации.

Чтобы укрепить связь с животным, владельцам посоветовали уделять внимание его потребностям.

«Игрушки, поглаживания и время, проведенное вместе, способствуют укреплению доверия. Кроме того, следите за тем, чтобы кошка чувствовала себя в безопасности, ведь это основа хороших отношений», — добавили в сообщении.

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков до этого рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что кошки предсказывают изменения погоды благодаря своей высокой чувствительности. По его словам, в скандинавских странах кошкам-метеорологам доверяют больше, чем официальным прогнозам погоды.

Ранее ветеринар объяснил, почему коты ложатся на больное место.