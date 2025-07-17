Правительство Забайкальского края: в Чите ввели режим ЧС после паводка

В Чите после паводка ввели режим ЧС, сообщили в Telegram-канале правительства Забайкальского края.

«Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен с 15 июля в границах городского округа «Город Чита», — говорится в сообщении.

По сообщению правительства, с четверга в Центральном районе Читы специальная комиссия будет обследовать дома и участки, пострадавшие от паводка. Эксперты определят уровень ущерба, после чего собственникам будут назначены выплаты.

До этого стало известно, что в республике Саха (Якутия) несколько поселков уходят под воду из-за проливных дождей. Местные жители сообщают, что сами пытались спасти свой скот.

Также сообщалось, что в Забайкальском крае в пик паводка уровень воды в реке Читинке достиг 407 см.

Сотрудники экстренных служб 11 июня развернули оперативный штаб в связи с подтоплением приусадебных участков в Чите.

Ранее в Забайкальском крае из-за ливня размыло железнодорожные пути.