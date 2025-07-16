Украинский беспилотник атаковал комбайн в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотника работающий в поле комбайн в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, водитель сельхозтехники был доставлен в больницу «с минно-взрывной травмой и множественными слепыми осколочными ранениями лица, плеча и грудной клетки».

От удара дрона комбайн загорелся. Возгорание было оперативно ликвидировано.

Аналогичный инцидент произошел в Белгородской области 6 июля, когда украинский дрон атаковал работающий в поле комбайн. В результате взрыва водитель получил слепые осколочные ранения рук и ног. Мужчина самостоятельно обратился в Октябрьскую районную больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Сегодня Гладков сообщил, что два бойца подразделения «Орлан» были ранены в результате атаки украинского FPV-дрона в районе хутора Бондаренков Шебекинского округа. Губернатор уточнил, что бойцы были доставлены в Шебекинскую ЦРБ с минно-взрывными травмами и баротравмами. Им оказали необходимую медицинскую помощь, мужчины продолжат лечение амбулаторно.

Ранее дрон ВСУ снова ударил по зданию суда в Белгороде.