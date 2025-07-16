Госдума рассмотрит проект о наказании за торговлю доступом к чужой электронной почте

Госдума планирует рассмотреть во втором чтении законопроект, предполагающий уголовное наказание за продажу доступа к чужой электронной почте и аккаунтам на Госуслугах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в нижней палате парламента.

«На пленарном заседании 17 июля будет обсуждаться вопрос уголовной ответственности за торговлю доступом к чужой электронной почте и аккаунтам на Госуслугах», — отметил источник.

16 июля стало известно, что в России могут ввести штрафы в размере до 200 тыс. рублей за передачу данных, необходимых для регистрации и авторизации на любых аккаунтах в сети интернет. Таким образом будет дополнен законопроект об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов. Согласно законопроекту, передача информации «для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса иным лицам» будет наказываться штрафом в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для физических лиц, в размере от 50 тыс. до 200 тыс. рублей для юридических лиц.

Ранее IT-эксперт рассказал, как будут вычислять искателей запрещенной информации в интернете.