В Ростовской области автобус с 23 пассажирами врезался в столб

В Ростове-на-Дону автобус с пассажирами врезался в столб, пострадали 3 человека

Автобус «МАЗ», в котором ехали 23 пассажира, врезался в столб в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Инцидент произошел сегодня в 13:30 в районе дома 126 по проспекту Шолохова. Водитель автобуса № 67а потерял управление над транспортным средством и допустил столкновение с опорой линии электропередачи.

В результате аварии пострадали три пассажира, они были госпитализированы.

Вчера в Москве на улице Профсоюзной произошло ДТП с участием двух электробусов. В результате травмы средней или легкой степени тяжести получили 11 человек, в том числе двое детей.

11 июля шесть человек пострадали в результате столкновения автобуса с автомобилем «Рено автовоз» в Омске. По данным Госавтоинспекции Омской области, дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло в районе строения №93 по улице Суворова. Водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту №125 (микрорайон Входной — железнодорожный вокзал), не выдержал боковой интервал и допустил столкновение с припаркованной грузовой машиной.

Ранее в Петербурге на видео попало, как мотоциклист на скорости снес самокатчика.