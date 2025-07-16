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Россиянам рассказали, как собирать грибы, чтобы не получить штраф

Грибник Тихомиров: краснокнижные грибы имеют необычный внешний вид
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Pixabay

Заядлые грибники редко имеют проблемы с законом, поскольку запрещенные к сбору грибы легко отличить от «обычных» по внешнему виду. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил миколог Дмитрий Тихомиров.

«Большинство из запрещенных к сбору грибов нормальный грибник точно собирать не будет, потому что они даже внешне выглядят непривычно», — отметил эксперт.

В качестве примера он привел краснокнижный гриб «саркосома шаровидная», растущий «смешными шариками» в ельниках.

Издание напоминает, что в числе запрещенных к сбору в России: подберезовик разноцветный, гиропор синеющий, полубелый гриб, каштановый гриб, сыроежка зеленоватая, разнолистная и золотистая, ложносвинуха лепестовидная, золотисто-желтый лиловеющий груздь, паутинник фиолетовый.

Депутат Госдумы Сергей Колунов до этого напомнил, что с октября 2023 года в стране действуют ужесточенные меры наказания за умышленный сбор грибов, занесенных в Красную книгу.

За такое нарушение может грозить штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до четырех лет. При этом, по словам парламентария, не только сбор, но и покупка или продажа редких грибов карается по закону — в этом случае наказание может составить до 1,5 млн рублей штрафа или до пяти лет заключения.

Ранее россиян предупредили о штрафах за сбор лесных ягод.

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