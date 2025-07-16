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Уголовное дело завели на Сахалине после гибели 19-летнего срочника

На Сахалине завели уголовное дело после гибели 19-летнего срочника
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

На Сахалине следователи завели уголовное дело после того, как 19-летний срочник Данил Миняйло погиб спустя четыре дня после призыва. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства региона сообщает РБК.

По факту гибели юноши 318-й военный следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ — халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека. Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Также 318-я военная прокуратура гарнизона организовала проверку после случившегося. В правительстве региона сообщили, что не получали обращений от родственников погибшего, и заявили о готовности оказать им меры поддержки. Сообщается также, что до этого брат скончавшегося обратился к главе СКР Александру Бастрыкину и в аппарат президента России с просьбой о расследовании.

Трагедия произошла в войсковой части 21527 в Южно-Сахалинске, где Данил Миняйло, призванный в армию 3 июля, начинал проходить курс молодого бойца. Близкие утверждают, что тренировки проходили в +35°, а солдатам при этом не давали воды. Спустя четыре дня юноша попал в военный госпиталь с диагнозом «тепловой удар IV степени, асфиксическая форма, обезвоживание III степени», впал в кому и скончался в тот же день, не приходя в сознание.

Ранее в российской воинской части застрелили 19-летнего военнослужащего.

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