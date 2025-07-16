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Российский художник Тимофей Ви представил новую инсталляцию

Российский художник Тимофей Ви использовал пассажирский вагон как метафору жизни
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Telegram-канал Тимофей Ви

Российский художник Тимофей Ви создал масштабную инсталляцию, используя образ пассажирского вагона. Он представил новую работу в своем Telegram-канале.

Арт-объект представляет собой пассажирский вагон размером 25,5 х 3,1 х 4,3 метра. Работу художник выполнил в смешанной технике. Поверхность объекта содержит множество повреждений, заклеенных лейкопластырем.

«Произведение – это пассажирский вагон, метафора жизни человека, как движение сквозь время и пространство. Поверхность вагона усеяна следами повреждений, напоминающих о боли, травмах и трагедиях, с которыми человек сталкивается, проживая жизнь», — написал Ви.

В своей работе художник заклеивал каждое повреждение вагона простым повседневным предметом первой помощи — лейкопластырем.

«Это действие символизирует попытку унять боль и залатать раны на теле собственной истории. Пластырь лишь частично скрывает следы, подчеркивая что травмы не проходят бесследно, но могут быть залечены временем и заботой», — объяснил Тимофей Ви.

По его словам, инсталляция направлена на размышления о способности человека к восстановлению даже после травматических событий и началу нового этапа жизни.

«Даже самые глубокие раны со временем затягиваются, а боль стихает и уходит в прошлое, открывая человеку дорогу к новой жизни», — подчеркнул художник.

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