Москвичей предупредили о непогоде

МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре в Москве

В среду, 16 июля, в Москве вновь будет бушевать непогода. Об этом сообщило столичное управление МЧС, ссылаясь на прогнозы синоптиков.

С 10:00 и до конца дня в столице возможны кратковременные дожди, местами — ливни, грозы и даже град. Во время грозы ожидается шквалистый ветер, его порывы могут достигать 17 м/с, предупредили в ведомстве.

Из-за непогоды спасатели попросили горожан быть внимательными и осторожными на улицах: водителям рекомендовано снижать скорость, а пешеходам не стоит укрываться от дождя и грозы под деревьями, а также необходимо держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций.

Сильный ливень обрушился на столицу накануне. Ливневки не справлялись с осадками, машины плавали в воде. На Ленинской Слободе в Южном административном округе девушка устроила заплыв на сапе по затопленной улице, а на севере столицы из-за мощных осадков обрушился фасад многоэтажки.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на выходные.