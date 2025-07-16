На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Воронеже умер мужчина, пострадавший в результате атаки БПЛА

Гусев: умер мужчина, находящийся в коме после атаки БПЛА на Воронеж
true
true
true
close
Телеграм-канал »Вести. Дежурная Часть»

Умер 56-летний мужчина, который попал в кому в результате атаки украинских беспилотников на Воронеж. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«От имени всех воронежцев выражаю искренние соболезнования родственникам погибшего. Они могут рассчитывать на всю необходимую помощь», — написал чиновник.

Он добавил, что другие двое пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, в больнице пришли в сознание. Врачи отметили у них положительную динамику к выздоровлению.

В ночь на 15 июля Воронеж подвергся одной из самых серьезных атак беспилотников с 2022 года. В городе повреждены многоэтажные дома и детский сад, горели автомобили. По официальной информации, десятки людей, включая годовалого ребенка, получили травмы.

Утром того же дня БПЛА атаковали Воронежскую область. Обломки одного из беспилотников упали на жилой дом на улице Плехановской, где пострадали трое пожилых жителей.

Ранее губернатор Белгородской области показал, как российские военные сбивают беспилотники.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами