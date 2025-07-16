В Воронеже умер мужчина, пострадавший в результате атаки БПЛА

Гусев: умер мужчина, находящийся в коме после атаки БПЛА на Воронеж

Умер 56-летний мужчина, который попал в кому в результате атаки украинских беспилотников на Воронеж. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«От имени всех воронежцев выражаю искренние соболезнования родственникам погибшего. Они могут рассчитывать на всю необходимую помощь», — написал чиновник.

Он добавил, что другие двое пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, в больнице пришли в сознание. Врачи отметили у них положительную динамику к выздоровлению.

В ночь на 15 июля Воронеж подвергся одной из самых серьезных атак беспилотников с 2022 года. В городе повреждены многоэтажные дома и детский сад, горели автомобили. По официальной информации, десятки людей, включая годовалого ребенка, получили травмы.

Утром того же дня БПЛА атаковали Воронежскую область. Обломки одного из беспилотников упали на жилой дом на улице Плехановской, где пострадали трое пожилых жителей.

Ранее губернатор Белгородской области показал, как российские военные сбивают беспилотники.