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Плюнувший в бургер клиента сотрудник «Вкусно — и точка» оправдался

Сотрудник «Вкусно — и точка» заявил, что плюнул в бургер из-за оскорблений
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Сотрудник ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка», плюнувший в бургер посетителя, сделал это из-за угроз и оскорблений. Так он объяснил свой поступок в разговоре с начальством, пишет Telegram-канал Baza.

14 июля Никита работал в вечернюю смену и готовил еду для клиентов в зоне обслуживания автомобилей. По словам молодого человека, одни из посетителей вели себя неадекватно: кричали, оскорбляли и требовали быстрее собрать заказ. Затем они, как рассказал Никита, начали и вовсе угрожать, пообещав выйти из машины и ударить парня. Никита якобы рассказал об угрозах руководству, но там никак не отреагировали. Тогда сотрудник не сдержал эмоции и плюнул в бургер.

Парень работал в сети «Вкусно — и точка» около года и утверждает, что ранее ничем подобным не занимался. После публикации видео в интернете Никиту сразу уволили.

Инцидент произошел в одном из ресторанов «Вкусно — и точка» в Ростовской области. До этого в сети появилось видео, на котором видно, как сотрудник плюет в бургер клиента во время его приготовления.

Сначала молодой человек забрал с подноса котлету для бургера, затем второй рукой взял коробку с булкой, оглянулся и плюнул на нее. После содеянного сотрудник с невозмутимым видом положил сверху котлету и сформировал бургер.

По факту случившегося местный Роспотребнадзор проведет проверку.

Ранее сотрудник «Вкусно и точка» в Петербурге попал в реанимацию, разрезав себе ногу болгаркой.

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