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В ряде районов Москвы выпала месячная норма осадков

Месячная норма осадков выпала в ряде районов Москвы менее чем за два часа
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

За два часа в некоторых районах Москвы выпала месячная норма осадков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичный комплекс городского хозяйства.

Отмечается, что самое большое количество осадков было зафиксировано в Северном административном округе (САО) столицы, там выпало до 85 мм. Следом идут Восточный административный округ (до 75 мм), Юго-Восточный административный округ (до 66 мм) и Северо-Восточный автономный округ (до 64 мм).

«По прогнозам метеорологов, непогода продлится до конца суток», — добавили в комплексе городского хозяйства.

Москвичей и гостей столицы попросили в непогоду не находиться на улице, не укрываться под деревьями и не парковать под ними машины.

До этого корреспондент РБК сообщил, что мощный ливень, обрушившийся на Москву утром 15 июля, привел к подтоплению курилки на территории Государственной думы.

Вода залила почти всю площадку у старого здания на Охотном ряду. Курильщикам, по его словам, пришлось ютиться на небольшом сухом участке у входа в здание.

Ранее ребенка смыло потоком воды на дороге в Новосибирске.

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