«Глаза сына закатились»: в Казахстане трое детей попали в реанимацию из аквапарка

В Казахстане трое детей попали в реанимацию из-за отравления хлором в аквапарке

В Атырау (Казахстан) 15 посетителей мини-аквапарка отравились парами хлора в бассейне, 13 из них дети. Троих из пострадавших несовершеннолетних госпитализировали в реанимацию. Об этом сообщает «Nur.kz».

Инцидент произошел 13 июля. По предварительной информации, люди отравились парами хлора. Одна из посетительниц бассейна рассказала, что в ее семье пострадали супруг и сын.

«Сын сел на землю и начал задыхаться. Муж начал стучать ему по спине, думая, что тот поперхнулся, но глаза сына закатились. Муж заметил желтую воду на полу. Люди паниковали, кричали», — поделилась горожанка.

Врач детской больницы Атырауской области Бауыржан Кадыргали, куда доставили пострадавших детей, отметил, что троих пациентов госпитализировали в реанимацию. У всех из них диагностировано отравление.

Представитель развлекательного комплекса заявил, что организация проводит внутреннее расследование. Предположительно, из-за сбоя электричества в тот день и перезапуска системы произошла техническая неполадка.

В полиции уточнили, что бассейн, где отравились дети, функционировал нелегально.

Ранее в Роспотребнадзоре Екатеринбурга заявили, что не выявили превышений хлора в комплексе отдыха, где отравились люди.