Россияне назвали главное качество хорошего папы

Россияне отметили рост вовлеченности мужчин в процесс воспитания. Об этом свидетельствуют данные опроса интернет-пользователей медиахолдинга Rambler&Co.

Компания выяснила, какие ценности должны быть у современных отцов в связи с инициативой создания специальных курсов для молодых отцов, где будут разбирать распространенные ошибки в воспитательном процессе.

Так, 18% респондентов отметили рост вовлеченности мужчин в воспитание детей, 49% считают, что все зависит от конкретной семьи. При этом 14% участников полагают, что мужчины остаются далеки от реальных забот, а 11% уверены, что отцы чаще находятся «на подхвате». Еще 8% затруднились с ответом.

В исследовании приняли участие 56% мужчин (отцов) и 44% женщин (матерей). 56% матерей и 54% отцов считают, что распределение родительских обязанностей зависит от ситуации – финансов, здоровья, графика.

При этом остальные ответы демонстрируют асимметрию. Например, 21% матерей считают, что основной уход за ребенком должен лежать на маме, и только 1% отцов согласились с этим утверждением. Кроме того, мужчины чаще поддерживают идею, что матери должны оставаться в декрете (19% против 15%).

На вопрос о том, что делает мужчину хорошим отцом, обе группы назвали эмоциональное присутствие и участие в жизни ребенка (по 35%). При этом матери ценят ежедневную вовлеченность и ответственность (30%), тогда как отцы чаще говорят о терпении, спокойствии и чувстве юмора (24%), а также о финансовой стабильности (21%).

Идея курсов для отцов воспринимается неоднозначно. Только 6% мужчин считают, что такие курсы «давно нужны», среди женщин таких – 12%. Также 28% матерей и 39% отцов уверены, что «все приходит с опытом», а почти каждый третий отец (30%) сомневается, что на такие курсы будет спрос.

Главным препятствием для более активного участия мужчин в воспитании детей 32% отцов и 18% матерей указали рабочую нагрузку. При этом 59% матерей уверены: ничто не мешает – главное, чтобы было желание. Среди отцов такой оптимизм разделяют 55%. Женщины также чаще указывают на влияние социальных установок и отсутствие доверия в делегировании забот (7%), тогда как только 3% отцов считают, что жены «не пускают» их к детям.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 3 по 10 июля 2025 года, охват составил 85 489 интернет-пользователей.