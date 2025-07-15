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Власти возобновили поиски пропавшего в Хабаровском крае вертолета

Росавиация: возобновились поиски пропавшего в Хабаровском крае вертолета Ми-8
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МЧС России

Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) возобновило поиски пропавшего в Хабаровском крае вертолета Ми-8. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко.

В район поиска из аэропорта Охотска вылетел поисково-спасательный вертолет Ми-8Т Росавиации. Поисковая операция также будет вестись с вертолета Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, на борту которого находятся спасатели с необходимым оборудованием.

15 июля сообщалось, что вертолет Ми-8 мог пропасть в районе бухты Лошадиная в Хабаровском крае.

На борту пропавшего 14 июля вертолета находились пять человек — три члена экипажа и два пассажира. Воздушное судно следовало по маршруту поселок Охотск — город Магадан, при этом пилоты не вышли на связь в установленное время. На поиски вертолета были направлены три поисково-спасательных воздушных судна.

Ранее в Эстонии вертолет упал в Балтийское море.

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