Власти возобновили поиски пропавшего в Хабаровском крае вертолета

Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) возобновило поиски пропавшего в Хабаровском крае вертолета Ми-8. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко.

В район поиска из аэропорта Охотска вылетел поисково-спасательный вертолет Ми-8Т Росавиации. Поисковая операция также будет вестись с вертолета Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, на борту которого находятся спасатели с необходимым оборудованием.

15 июля сообщалось, что вертолет Ми-8 мог пропасть в районе бухты Лошадиная в Хабаровском крае.

На борту пропавшего 14 июля вертолета находились пять человек — три члена экипажа и два пассажира. Воздушное судно следовало по маршруту поселок Охотск — город Магадан, при этом пилоты не вышли на связь в установленное время. На поиски вертолета были направлены три поисково-спасательных воздушных судна.

Ранее в Эстонии вертолет упал в Балтийское море.