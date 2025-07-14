В Таиланде семейная паломническая поездка закончилась трагедией. Об этом сообщает издание The Thaiger.

Инцидент произошел в провинции Исан 11 июля. По информации СМИ, семья из трех человек, 75-летняя мать вместе с 47-летним сыном и 55-летней дочерью отправились в храм во время продолжительных праздников. Из-за большого количества паломников им не удалось припарковать авто рядом со святым местом. Мужчина высадил сестру и мать на обочине — там они планировали дождаться монахов, которые должны были проходить мимо и собирать пожертвования. Затем таец отъехал в сторону, чтобы развернуться. Приблизившись к месту, где стояла его сестра и мать, водитель случайно нажал вместо тормоза педаль газа и сбил пожилую женщину. Его сестра успела отскочить в сторону.

Пенсионерку пытались реанимировать, но ничего не вышло.

Ранее сообщалось, что в Великобритании поход на кладбище четырехлетнего мальчика закончился для его семьи трагедией.