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Молодые люди связали юношу и изрисовали ему лицо нацистскими символами в Краснодаре

В Краснодаре молодые люди связали юношу и изрисовали его нацистскими символами
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Кадр из видео/Telegram-канал «ЧП Краснодар™»

В Краснодаре компания молодых людей связала юношу скотчем и издевалась над ним. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодар».

Предварительно, инцидент произошел во дворе одного из домов на улице Войсковой. Компания поймала юношу и привязала его скотчем к качелям на детской площадке. После этого ему разрисовали лицо запрещенными в России нацистскими символами.

В конце видео с места событий один из агрессоров в нецензурной форме попросил пострадавшего поблагодарить их за то, что ему не разбили лицо. Отмечается, что претензии нападавших касались дружбы юноши с местными девушками.

Сотрудники полиции организовали проверку по факту случившегося. Личности участников инцидента в данный момент устанавливаются. По результатам мероприятий действиям молодых людей будет дана правовая оценка.

Ранее москвич оставил нацистский рисунок в лифте и поплатился в суде.

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