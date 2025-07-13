В поселок в Кемеровской области не смогла доехать скорая из-за размытой дороги

В поселок Суета Кемеровской области не смогла доехать скорая из-за размытой дороги. По словам местных, вода размыла также мосты в нескольких местах, пишет Telegram-канал «Новая Шория».

«На некоторых участках дороги вода бежит прямо по дороге. Родственники ездили смотреть дорогу, шансов проехать в поселки Суета и Усть-Анзас нет. Вода размыла саму дорогу, мосты в нескольких местах», — цитирует канал сообщение жителей.

В поселке Суета Таштагольского района живет около 50 человек, по данным открытых источников.

1 июля этого года сообщалось, что в Забайкалье ливнями размыло железнодорожные пути. Тогда движение по двум участкам Транссибирской магистрали было ограничено.

До этого на Камчатке размыло 77 км автомобильной дороги. Вода размыла дорожное полотно между населенными пунктами Майский и Козыревск. Из-за этого прекратилось движение для всех видов транспорта по участку с 187-го по 263-й км дороги Мильково — Ключи — Усть-Камчатск. Также прекращено движение пассажирских автобусов в Петропавловск-Камчатский.

Ранее река затопила дачи в российском регионе.