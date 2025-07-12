В Самарской области увеличилось число пострадавших в результате потопления плавучего дома

Mash: один человек погиб из-за потопления плавучего дома в Самарской области

Число пострадавших во время потопления плавучего дома в Самарской области выросло до шести человек, один из них погиб. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сегодня стало известно, что на Волге во время урагана перевернулся и пошел ко дну плавучий дом. На борту были четыре человека — троих удалось спасти, одного ищут водолазы, писал Mash.

В официальном Telegram-канале МЧС по региону говорится, что в ведомство поступило сообщение об опрокидывании самодельного плавучего дома в Красноглинском районе Самары.

27 июня сообщалось, что катер с людьми перевернулся после столкновения с берегом на 56-м километре канала имени Москвы в Подмосковье. По информации СМИ, катер потерпел столкновение с теплоходом «Георгий Жуков». Во время инцидента ребенок упал в воду и начал тонуть. За ним ныряла женщина.

Ранее лодка с двумя пожилыми людьми попала под баржу и затонула в Новосибирске.