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Омбудсмен рассказала, как украинским детям насаждают ненависть к русскому языку

Москалькова: детям на Украине прививают ненависть к русскому языку
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Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РФ

Детям в дошкольных учреждениях и школах на Украине прививают ненависть к русскому языку, жителям РФ и стране в целом. Об этом в ходе интервью для РИА Новости заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Она рассказала, что вместе с другими специалистами посещала освобожденные регионы. В том числе им доводилось бывать в украинских школах и детских садах, откуда были вывезены различные книги.

«С детского возраста в ярких, красивых <...> книжках насаждается ненависть к русскому языку, к русскому человеку, к России в целом. На этих картинках вы увидите, что если это украинский военнослужащий — то он симпатично одетый, он презентабелен, а русский военный — он будет с бутылкой водки, с сигаретой», — отметила омбудсмен.

По ее словам, именно насаждаемая детям ложь переросла в «страшные проявления неонацизма» на Украине. В том числе речь идет о событиях в Донецке и Луганске, где детей и их родителей лишали возможности говорить на русском языке.

30 июня помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что на Украине действует жесточайшая цензура. Это приводит к риску расправ над школьниками, изучающими российский исторический контент, сообщил он.

Ранее в Государственной думе РФ рассказали, что на Украине делают чудовищ из русскоязычных людей.

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