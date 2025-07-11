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Беспилотная опасность объявлена в российском регионе

МЧС: беспилотную опасность объявили в Краснодарском крае
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Антон Вергун/РИА Новости

Беспилотную опасность объявили в Краснодарском крае. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов», — говорится в оповещении.

В МЧС призвали граждан отойти от окон и укрыться в помещении без стекол, при падении беспилотных летательных аппаратов звонить 112.

11 июля Минобороны России сообщило, что российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над акваторией Черного моря.

В утреннем сообщении Минобороны РФ от 11 июля было заявлено об уничтожении 155 украинских беспилотников над регионами страны в течение ночи. Наибольшее количество летательных аппаратов, а именно 53, было перехвачено в Курской области. В Брянской области нейтрализовали 19 беспилотников, в Смоленской области — 15, а в Белгородской области — 14. Кроме того, 13 дронов были ликвидированы в Тульской области, по 11 — в Московской и Орловской областях, семь — в Крыму, по четыре — над акваторией Черного моря и в Липецкой области. Дополнительно, по два беспилотника были сбиты в Ростовской и Калужской областях.

Ранее в Курской области в результате атаки БПЛА произошел пожар на территории предприятия.

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