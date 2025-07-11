Следком возбудил дело о халатности при расселении аварийного общежития в Махачкале

В администрации Махачкалы прошли обыски по делу о халатности

Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Республике Дагестан возбудило уголовное дело по статье о халатности в отношении чиновников мэрии Махачкалы. Инцидент, заинтересовавший органы, касается расселения жителей из аварийного общежития, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Силовики провели обыски в администрации города и двух управлениях мэрии, следует из сообщения. Сотрудники СК изъяли документы и предметы, имеющие значение для следствия.

«Следствием установлено, что общежитие № 2, расположенное в Махачкале по улице Азизова, признано аварийным и подлежит сносу. 4-й этаж общежития после пожара полностью разрушен и не пригоден для проживания. Должностными лицами администрации в нарушении действующего законодательства жилые помещения лицам, проживающим в общежитии взамен аварийных, не предоставлены, материальная помощь не оказана, чем существенно нарушены права и законные интересы граждан», — сказано в сообщении.

Сотрудники СК уже допросили 33 жильца, их признали потерпевшими. Расследование продолжается.

Кроме того, принимаются меры по предоставлению временного жилья и выплаты материальной помощи пострадавшим гражданам.

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