В российском регионе завели уголовное дело из-за массового заражения сальмонеллезом

СК: возбуждено дело после заражения 45 человек сальмонеллезом в Адыгее

В Республике Адыгея возбудили уголовное дело после массового заражения жителей сальмонеллезом. После посещения ряда местных заведений заболели 45 человек, в том числе 11 детей, сообщает Следственное управление Следственного комитета по региону в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что дело завели по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое отравление людей).

«Предварительно установлено, что при обследовании указанных объектов общественного питания выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических правил», — сказано в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, также назначены судебные экспертизы, заключили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что в Адыгее люди обратились за помощью к медикам после употребления морепродуктов. Анализы выявили сальмонеллез. Тяжелых пациентов среди пострадавших нет, все получают необходимое лечение и находятся под постоянным контролем врачей, сообщили тогда в минздраве.

Ранее россиянам рассказали, как действовать при первых симптомах отравления водой.