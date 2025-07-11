Пожарные и врачи помогли мужчине снять 4 кольца с пениса, которые он надел из-за депрессии

В Индонезии пожарные помогли мужчине снять четыре металлических кольца с пениса, которые он надел из-за депрессии, пишет местное издание Detik.

В индонезийской провинции Южная Суматра 49-летний мужчина обратился за помощью к спасателям после того, как металлические кольца застряли у него на пенисе. По данным местных СМИ, мужчина самостоятельно надел украшения на орган из-за сильной депрессии, однако они плотно зажали ткани и вызвали сильную отёчность. Из-за ухудшения состояния пострадавший был вынужден обратиться за помощью к медикам и спасателям, заявив, что проходил так неделю.

Спасательная операция была проведена совместными усилиями сотрудников пожарной службы и медиков. С использованием специальных инструментов кольца были аккуратно удалены без серьёзных повреждений для здоровья пациента.

Местные врачи напомнили населению о рисках подобных экспериментов, которые могут привести к травмам, нарушению кровообращения и другим серьёзным последствиям. Эксперты советуют при возникновении подобных ситуаций незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

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