Ученые «Роснефти» отметили рост популяции орлана-белохвоста в нацпарке «Самарская Лука»

Специалисты самарской группы предприятий «Роснефти» совместно с орнитологами национального парка «Самарская Лука» завершили полевой этап проекта по изучению и сохранению краснокнижного орлана-белохвоста, сообщается на сайте компании.

Так, по результатам исследований осенне-зимнего периода 2024–2025 годов выявлена положительная динамика численности птиц: популяция увеличилась более чем на треть.

Также были обнаружены новые гнездовья орланов, что свидетельствует о расширении их ареала. Кроме того, на ранее выявленных участках зафиксировано постоянное присутствие птиц, активное обновление гнезд и брачное поведение.

В компании подчеркнули, что для защиты ключевых мест обитания пернатых введен особый режим и усилено патрулирование.

Отмечается, что основным критерием оценки динамики стали данные наблюдений за размножением.

«В 2024 году все пары орланов успешно вывели птенцов. Текущая активность птиц и 100% успех гнездования прошлого года позволяет ученым прогнозировать рост популяции на территории заповедника», — говорится в сообщении.

Как уточнили в «Роснефти», неотъемлемой частью проекта стала просветительская работа. На пеших маршрутах национального парка установлены информационные стенды, рассказывающие о ключевых характеристиках орлана-белохвоста.

Другим важным направлением проекта стала фото- и видеосъемка жизни птиц в естественной среде. Собранные материалы будут использованы для создания научного архива, образовательных программ и новых природоохранных инициатив. Планируется организация фотовыставки «Орлан».

В компании напомнили, что забота об окружающей среде стала частью корпоративной культуры «Роснефти». Компания активно поддерживает орнитологические проекты в разных регионах страны, включая исследования и программы по опеке редких видов птиц, таких как белоплечие орланы, дикие гуси и белые чайки.