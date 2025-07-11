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Россиянин разозлился на дочь и сломал ей ногу строительным уровнем

Житель Ингушетии разозлился на дочь и сломал ей строительным уровнем ногу
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В Ингушетии 40-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении вреда средней степени тяжести своему ребенку. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России.

Правоохранители установили, что 9 марта 2025 года житель поселения Плиево разозлился на несовершеннолетнюю дочь и ударил ее по ноге строительным уровнем.

«В результате противоправных действий обвиняемого последняя получила телесное повреждение в виде закрытого косого перелома латеральной лодыжки», — уточнили в ведомстве.

Дело мужчины рассмотрит суд, за вменяемое преступление ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Ранее житель Чечни избил 13-летнюю дочь, мешавшую ему своим пением смотреть телевизор.

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