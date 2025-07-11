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Ученые «Роснефти» обнаружили в керне уникальные следы морской фауны юрского периода

Уникальные отпечатки рыб обнаружены специалистами «Роснефти» в Сургутском районе
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Пресс-служба «Роснефти»

Специалисты научного института «Роснефти» в Томске обнаружили в образцах горной породы хорошо сохранившиеся следы морской фауны юрского периода. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что в ходе исследования кернов, извлеченных из разведочной скважины в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, были найдены части морской лилии, отпечатки лучеперой рыбы и скелета офиуры — дальней родственницы морской звезды.

«Такие находки в кернах чаще встречаются в виде мелких фрагментов или отдельных чешуек. Обнаружение крупных останков – частей скелета и кожи – уникальное событие», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что особое внимание привлекли отпечатки лучеперой рыбы с четкими очертаниями трех плавников. По данным специалистов «Роснефти» и палеонтологов Томского государственного университета, находка относится к вымершему семейству пейпиаостеидов (Peipiaosteidae) — ранних представителей отряда осетрообразных. При этом окружающие рыбу шельфовые отложения датируются поздним оксфордом позднего юрского периода, который охватывает временной промежуток от 158 до 154,8 млн лет назад.

Как подчеркнули в «Роснефти», подобные следы древней органики позволяют ученым точнее идентифицировать разрозненные фрагменты флоры и фауны, устанавливать их связи со средой обитания и определять условия, благоприятные для образования и накопления нефти.

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