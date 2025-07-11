В Ленинградской области отменили угрозу атаки беспилотников Об этом сообщает губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Режим воздушной опасности снят на всей территории Ленинградской области», — говорится в сообщении.

Режим воздушной опасности на территории региона действовал около 30 минут.

Незадолго до этого Дрозденко предупредил население о возможном понижении сигнала мобильного интернета на фоне действующей опасности БПЛА. По его словам, возможно частичное понижение сигнала.

11 июля пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что аэропорт Пулково возобновил работу в штатном режиме. Кореняко добавил, что в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли восемь самолетов, направлявшихся в Санкт-Петербург. По его словам, сотрудники аэропортов и экипажи самолетов приняли необходимые для обеспечения безопасности меры.

Ранее в Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотников.