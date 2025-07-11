МВД возбудило уголовное дело против владельцев фитнес-клуба в Санкт-Петербурге

МВД России возбудило уголовное дело в отношении владельцев фитнес-клуба Happy Fitness по факту мошенничества. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы от Санкт-Петербурга, члена фракции «Единая Россия» Михаил Романов.

По его словам, дело было инициировано по результатам рассмотрения его депутатского запроса, направленного министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву.

Следствие установило, что более 1000 человек приобрели абонементы в фитнес-клуб Happy Fitness, расположенный в торговом центре «Лондон Молл». Владельцы клуба — ИП Король Анжелика Сергеевна и ее мать ИП Измакова Лидия Витальевна — с ноября 2024 года знали о завершении срока аренды помещения до 31 мая 2025 года без права продления, но продолжали продавать абонементы.

«Несмотря на данное обстоятельство, до последнего дня «собирали» с граждан деньги на свои счета, продавая абонементы на год вперед, при этом вывозили имущество фитнес-клуба, освобождая площадку, в соответствии с условиями договора. Денежные средства, полученные на счета даже в последние дни, они растратили по своему усмотрению», — написал Романов.

Парламентарий отметил, что сейчас проводятся следственные действия. Обыски проведены в местах проживания фигурантов дела, изъяты вещественные доказательства. Пострадавшие граждане получат статус потерпевших. Принимаются меры по возврату средств при надзорном сопровождении Прокуратуры Санкт-Петербурга.

«Защита прав граждан – безусловный приоритет моей работы. Периодически возникают ситуации, которые требуют оперативного реагирования, и я подключаю все ресурсы для того, чтобы отстоять интересы обратившихся ко мне людей», — сказал депутат.

Романов назвал это преступление особенно циничным, поскольку государство уделяет значительное внимание развитию массового спорта и здоровью граждан.

«Из федерального и региональных бюджетов выделяются немалые деньги на развитие массового спорта, гражданам России предоставляется налоговый вычет за покупку фитнес-абонементов. А недобросовестные предприниматели наживаются на этом, бессовестно обманывая людей. Потому особенно важно защитить права пострадавших петербуржцев. Буду держать ход расследования на личном контроле», — заявил депутат.