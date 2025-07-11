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На Кубани объявили штормовое предупреждение

Жителей Кубани предупредили о смерчах над морем, ливнях, граде и сильном ветре
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eyeclick/Global Look Press

Синоптики предупреждают о возможном появлении смерчей над морем, а также о сильных ливнях, граде и ветре в Краснодарском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Согласно прогнозу ведомства, во второй половине 10 июля, а также днем и вечером 11 и 12 июля местами по территории Краснодарского края сохраняется вероятность ливней, гроз, града и шквалистого ветра до 25 м/с. В центре уточнили, что на участке от Анапы до Магри утром, днем и вечером 11 и 12 июля прогнозируется опасность формирования смерчей над морем.

В Краснодарском крае до 14 июля действует штормовое предупреждение из-за сильной жары. По прогнозам синоптиков, температура может подняться до 40 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого предупреждал о прогнозируемой аномально высокой температуре на большей части европейской территории России в ближайшие дни. По словам синоптика, в южных регионах России, включая Краснодарский и Ставропольский края, а также Ростовскую, Волгоградскую и Астраханскую области, в ближайшие дни прогнозируется температура до 40°C. Вильфанд отметил, что это превышает климатическую норму на четыре-пять градусов.

Ранее климатолог объяснил, почему точные прогнозы погоды делать невозможно.

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