MIRAVI исполнила песню «Любовь» на закрытии Всероссийского свадебного фестиваля

На церемонии закрытия второго Всероссийского свадебного фестиваля в Национальном центре «Россия» выступила певица MIRAVI. Она исполнила композицию «Любовь», сообщили в Telegram-канале центра.

Отмечается, что под звуки лиричной песни на сцену вышли молодые невесты, зарегистрировавшие свои отношения в рамках фестиваля «Россия. Соединяя сердца». Они исполнили символический танец, который стал финальным аккордом мероприятия.

«Это музыкальное признание в чувствах», — отметили организаторы фестиваля.

Напомним, Всероссийский свадебный фестиваль, проходивший на базе Национального центра «Россия», объединил множество пар со всей страны. Участники смогли не только зарегистрировать свои отношения, но и принять участие в торжественной программе.

Ранее сообщалось, что в первый день Всероссийского свадебного фестиваля 151 пара из разных регионов страны приняла участие в единовременной регистрации брака.

Фестиваль открылся 8 июдя, в день семьи, любви и верности. На площадке НЦ «Россия» собрались государственные деятели, представители власти и культуры, а также многочисленные гости фестиваля.