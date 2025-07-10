На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

MIRAVI исполнила песню «Любовь» на закрытии Всероссийского свадебного фестиваля

Танец невест стал финальным аккордом Всероссийского свадебного фестиваля
true
true
true
close
Национальный центр «Россия»

На церемонии закрытия второго Всероссийского свадебного фестиваля в Национальном центре «Россия» выступила певица MIRAVI. Она исполнила композицию «Любовь», сообщили в Telegram-канале центра.

Отмечается, что под звуки лиричной песни на сцену вышли молодые невесты, зарегистрировавшие свои отношения в рамках фестиваля «Россия. Соединяя сердца». Они исполнили символический танец, который стал финальным аккордом мероприятия.

«Это музыкальное признание в чувствах», — отметили организаторы фестиваля.

Напомним, Всероссийский свадебный фестиваль, проходивший на базе Национального центра «Россия», объединил множество пар со всей страны. Участники смогли не только зарегистрировать свои отношения, но и принять участие в торжественной программе.

Ранее сообщалось, что в первый день Всероссийского свадебного фестиваля 151 пара из разных регионов страны приняла участие в единовременной регистрации брака.

Фестиваль открылся 8 июдя, в день семьи, любви и верности. На площадке НЦ «Россия» собрались государственные деятели, представители власти и культуры, а также многочисленные гости фестиваля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами