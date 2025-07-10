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Экс-глава Российской ассоциации электронных коммуникаций арестован по делу о госизмене

Экс-директора РАЭК Гребенникова арестовали по делу о госизмене
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Лефортовский суд Москвы арестовал экс-директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова по обвинению в государственной измене. Об этом сообщается на сайте суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу», — указано в официальном заявлении.

Заседание проходило в закрытом режиме, детали дела не раскрываются.

Гребенникову вменяют передачу иностранным структурам сведений, составляющих гостайну (ст. 275 УК РФ). Летом этого года он был осужден на семь лет колонии за незаконный оборот наркотиков.

РАЭК — некоммерческая организация, объединяющая крупные IT-компании. Под ее эгидой проводятся Российский интернет-форум (РИФ) и Премия Рунета.

8 июля управление ФСБ России по Республике Коми возбудило уголовное дело о государственной измене в отношении Павла Андреева, управлявшего финансируемым из-за рубежа «Револьт-центром» и медиаплатформой «7х7 — Горизонтальная Россия».

Ранее сообщалось, что в Белгороде будут судить россиянку за покушение на госизмену.

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