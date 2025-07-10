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Врач объяснила, кому противопоказаны сырые овощи

Врач Мойсенко: людям с хроническим гастритом не стоит употреблять сырые овощи
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Сырые овощи и зелень полезны для организма, однако существуют категории людей, которым не стоит их употреблять. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила диетолог, врач превентивной и интегративной медицины, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко. Речь идет о пациентах с обострениями хронического гастрита, субклинического хронического панкреатита, а также с синдромом избыточного бактериального роста.

«Им противопоказаны сырые овощи в виде салатов. Лучше готовить и термически обрабатывать овощи вместе с крупой или морепродуктами», — посоветовала специалист.

Что касается летних детокс-диет, предполагающих употребление сырых овощей, — они касаются тех, кто не имеет хронических заболеваний, добавила Мойсенкко.

Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова до этого говорила, что летом организму сложнее переваривать тяжелую пищу, поскольку обмен веществ замедляется, аппетит снижается, а потребность в жидкости возрастает. По ее словам, в жаркий сезон следует употреблять больше овощей и легкого белка.

Ранее россиянам рассказали, какие продукты работают на детокс и восстановление.

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