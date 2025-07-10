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В Нидерландах прошла массовая эвакуация из-за писем с мукой

NLTimes: отель в Нидерландах разослал 200 писем с мукой и вызвал эвакуацию
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Shutterstock/FOTODOM

Отель Villa Heidebad в Нидерландах разослал 200 писем с мукой работникам мэрий нескольких городов и вызвал эвакуацию. Об этом пишет NLTimes.

После того, как представители местных властей Нидерландов забронировали проведение пресс-конференции в отеле, руководство заведения решило поблагодарить клиентов за выбор с помощью писем с мукой, прибегая к игре слов — слова «мука» и «установление связей» (по почте) в нидерландском языке звучат одинаково. Чиновники, тем не менее, юмора не поняли, и восприняли конверты с неизвестным белым веществом как угрозу.

В общине Тинаарло в провинции Дренте из-за посылки были эвакуированы несколько помещений. В провинции Неймегене после получения письма также эвакуировали здание мэрии, а также вызвали пожарную службу и полицию. Администрация муниципалитета не работала до тех пор, пока не стало ясно, что угрозы нет.

Представители Villa Heidebad извинились перед чиновниками за неудачный каламбур и подчеркнули, что не желали вызвать панику.

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