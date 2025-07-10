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Воробьев рассказал о строительстве дороги от Новорижского шоссе до Павловской Слободы

Воробьев: дорогу от Новорижского шоссе до Павловской Слободы запустят в августе
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Евгений Пронин/Пресс-служба Губернатора Московской области

В августе 2025 года в Павловской Слободе планируют запустить движение по новой дороге от Новорижского шоссе до Академической улицы, которая позволит добираться от Москвы до поселка можно будет на 15-20 минут быстрее. Ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает 360.ru.

«Знаем, что эту дорогу ждут, она очень нужна, как и любая дорога в Подмосковье, потому что это — дополнительные удобства, экономия времени, доступность важных объектов. Надеемся, что наши строители не подведут и все будет сдано в срок», — сказал Воробьев.

Специалисты уже обустроили 800 м из 2,7 км запланированного участка, завершение основных работ запланировано на День строителя, 10 августа. Работы провели в два этапа, первый был завершен в сентябре 2023 года. В рамках второго на дороге создадут выезды на федеральную трассу, проезд со стороны Москвы и области, а также три моста через реку Беляну. Гендиректор АО «Стройком» Агаси Газоян уточнил, что сооружения уже почти готовы.

В июне Андрей Воробьев говорил, что в Подмосковье в рамках реализации большой программы модернизации водоснабжения активно ремонтируют и строят новые коммунальные объекты. Цель программы — доставить в квартиры жителей чистую воду, соответствующую всем стандартам.

Ранее сообщалось, что жителям Подмосковья получать госуслуги помогает искусственный интеллект.

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