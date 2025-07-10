В Мелитополе задержали подозреваемых в сотрудничестве с украинской разведкой

ФСБ РФ: двух жителей Мелитополя задержали по подозрению в шпионаже

Двух человек задержали в городе Мелитополе, расположенном в Запорожской области, по подозрению в сотрудничестве с украинской военной разведкой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

По информации ведомства, специальные службы Украины завербовали людей через один из мессенджеров. Злоумышленники по заданию кураторов собирали и передавали Киеву данные о местах дислокации личного состава и техники российских войск. Украинские формирования использовали эти сведения для нанесения ударов по позициям Вооруженных сил РФ, а также организации и осуществления диверсий.

«Подозреваемые задержаны, в отношении них <...> возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ («Шпионаж»)», — говорится в заявлении.

Из него следует, что суд уже арестовал фигурантов. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

9 июля пресс-служба прокуратуры Республики Крым сообщила, что 65-летнего жителя Мелитополя признали виновным в государственной измене и приговорили к 14 годам лишения свободы. Как выяснили следователи, в 2023–2024 годах мужчина перевел около пяти тысяч рублей на счет иностранного банка, связанного со спецслужбами Украины. Средства предназначались для поддержки украинских вооруженных формирований.

Ранее суд в Кемеровской области впервые вынес приговор по делу о государственной измене.