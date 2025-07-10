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Россиянам ответили, опасно ли повторно кипятить воду в чайнике

Эколог Рыбальченко: воду в чайнике не стоит кипятить повторно
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Daisy Daisy/Shutterstock/FOTODOM

Повторное кипячение воды в чайнике может навредить здоровью людей. Об этом Pravda.Ru рассказал эколог, инженер-физик, автор учебника «Управление ЖКХ» Илья Рыбальченко.

Он отметил, что вода продолжает контактировать с окружающей средой, поэтому в ней могут размножаться разнообразные микробы, грибки и не только.

«Никакой необходимости кипятить второй раз нет. Смысл не в том, что кипяченую воду нельзя кипятить повторно, а в том, что лучше кипятить воду из-под крана, а не ту, которая постояла, контактируя с окружающей средой. Возможно, там уже продукты жизнедеятельности различных микробов, грибов», — подчеркнул Рыбальченко.

По его словам, теплая температура в чайнике делает его идеальной средой для размножения различных бактерий.

Врач-терапевт и паразитолог Эдуард Бартули до этого говорил, что воду из-под крана можно пить только после исследования и выяснения, из какой ТЭЦ она поступает и как ее очищают. Просто кипятить ее недостаточно, так как в ней могут содержаться ионы железа и других тяжелых металлов, накапливающихся в организме.

Ранее россиян предупредили о появлении морщин из-за воды в бассейне.

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