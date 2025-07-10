В Гидрометцентре рассказали о температуре в России в июне

Вильфанд: на европейской части РФ температура в июне была около нормы

Температура на европейской территории России в июне была близка к своим климатическим характеристикам, при этом на 40% территории РФ отмечался класс выше нормы. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он подчеркнул, что на юге Центрального федерального округа, в Курской, Воронежской и Белгородской областях показатель был ниже нормы.

По словам Вильфанда, температуру выше нормы в июне фиксировали на Урале, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Свердловской, Челябинской и Курганской областях. В этих регионах температура была выше нормы на 1-3°C.

В Сибири, в центре Красноярского края, Хакасии, Тыве и Иркутской области температура была выше нормы на 2-3°C.

До этого Вильфанд заявил, что в начале следующей недели жара в столице пойдет на спад. Он отметил, что до конца этой недели в Москве будет жарко и без осадков.

Вильфанд добавил, что метеорологи внимательно следят за тем, как падает температура после жары.

Ранее врач предупредил об обостряющихся в жару заболеваниях.